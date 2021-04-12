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Гуманитарная помощь оккупированному Донбассу: сколько получили и от кого

Автор: Наталья Скороход

Стало известно, сколько автомобильных колонн с гуманитарной помощью получили жители оккупированных территорий Донбасса. Международные организации направляли туда лекарства, продукты, стройматериалы и даже обогреватели.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире передачи "Взгляд с Банковой".

По ее словам, в 2020 году Красный Крест и другие международные организации доставили туда 76 автоколонн с гуманитарной помощью. А вот Россия доставила только 5 автомобильных колонн.

При этом международные организации доставляли самые необходимые товары, начиная от продуктов и лекарств и заканчивая обогревателями и стройматериалами.

"Если не ошибаюсь, это более 4,5 тыс. тонн продуктовых наборов, средств гигиены, медицинских товаров, хозяйственных и промышленных товаров. Помню, что среди грузов даже были семена для посева", - отмечает Мендель.

Она также добавила, что в этом году международные организации по контактную линию направили уже более 10 автоколонн помощи.

"Это более 50 грузовиков с продуктовыми наборами, лекарствами, средствами гигиены, бытовой техникой, стройматериалами", - говорит Мендель.

Кроме того, зимой людям привозят даже брикеты и уголь, обогреватели и комплекты для утепления домов.

"То есть они продолжают гуманитарную миссию, которую проводят уже более семи лет", - говорит пресс-секретарь президента.

А вот Россия доставила в прошлом году только 5 автоколонн, при чем, не известно, что было конкретно в этих машинах.

"Россия в прошлом году направила на Донбасс 5 автоколонн. Там - 76 автоколонн, а здесь - 5. Но, что привезли русские автоколонны, нам узнать не удалось. Потому что они их не показывали, их никто не проверял, в отличие от гуманитарных грузов международных организаций, которые проверяются на украинском КПВВ", - уточнила Мендель.

Она также напомнила, что согласно Женевской конвенции, страна-оккупант обязана поставлять гражданское население продовольствием и санитарными материалами.

Напомним, Польша хочет усилить санкции за агрессию России против Украины. Там обеспокоены концентрацией войск РФ у границ.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал не допустить "мировой войны". По его словам, весь мир должен объединиться вокруг Украины.

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