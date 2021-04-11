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Зеленский призвал не допустить "масштабной войны"

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 апреля 2021 15:13
Зеленский призвал не допустить "масштабной войны" Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не допустить масштабной войны. По его мнению, для этого граждане Украины и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство.

Об этом глава государства выступая в мемориальном комплексе "Бабий Яр" в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что в годы Второй мировой войны Украина потеряла множество своих граждан в нацистских лагерях, застенках и каторжных работах, и о всех них страна помнит.

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особую единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четверых военных.

В общей сложности с 26 марта украинская сторона потеряла более десяти военных.

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