Гуманитарная и финансовая помощь Украине: Пелоси раскрыла темы встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскрыла темы, которые обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего сегодняшнего визита в Киев. Она отметила, что встреча с украинским лидером продолжалась около 3 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"США поддерживают Украину, мы поддерживаем Украину до тех пор, пока не будет одержана победа, и мы поддерживаем НАТО", - цитирует телеканал заявление Пелоси журналистам в Жешуве, Польша, после отъезда из Украины.

Спикер добавила, что в ходе встречи с Зеленским обсуждалась гуманитарная и финансовая помощь Украине. По ее словам, разговор продолжался около 3 часов. Пелоси добавила, что передела украинскому лидеру послание от Конгресса США.