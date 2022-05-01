Гуманитарная и финансовая помощь Украине: Пелоси раскрыла темы встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскрыла темы, которые обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего сегодняшнего визита в Киев. Она отметила, что встреча с украинским лидером продолжалась около 3 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"США поддерживают Украину, мы поддерживаем Украину до тех пор, пока не будет одержана победа, и мы поддерживаем НАТО", - цитирует телеканал заявление Пелоси журналистам в Жешуве, Польша, после отъезда из Украины.
Спикер добавила, что в ходе встречи с Зеленским обсуждалась гуманитарная и финансовая помощь Украине. По ее словам, разговор продолжался около 3 часов. Пелоси добавила, что передела украинскому лидеру послание от Конгресса США.
Напомним, сегодня, 1 мая, Пелоси приехала с визитом в Киев, где встретилась с Зеленским.
Отметим, президент Украины вручил спикеру Палаты представителей Конгресса орден княгини Ольги за ее вклад в принятии закона о ленд-лизе.
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