Гуманітарна та фінансова допомога Україні: Пелосі розкрила теми зустрічі із Зеленським

Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкрила теми, які обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час свого сьогоднішнього візиту до Києва. Вона зазначила, що зустріч з українським лідером тривала близько 3 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"США підтримують Україну, ми підтримуємо Україну до тих пір, поки не буде здобута перемога, і ми підтримуємо НАТО", - цитує телеканал заяву Пелосі журналістам у Жешуві, Польща, після від'їзду з України.

Спікер додала, що в ході зустрічі з Зеленським обговорювалася гуманітарна та фінансова допомога Україні. За її словами, розмова тривала близько 3 годин. Пелосі додала, що переділа українському лідеру послання від Конгресу США.