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Гуманітарна допомога та проєкти USAID під загрозою через затримку коштів Конгресом

Фото: адміністраторка US AID Саманта Пауер (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Проєкти, реалізовані Агентством США з міжнародного розвитку (US AID) в Україні, перебувають під загрозою через затримку у схваленні Конгресом додаткового фінансування для України.

Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За її словами, усі програми US AID під загрозою. Агентство зробило довгострокові інвестиції, "які ще довгий час приноситимуть дивіденти", зокрема, в інтеграцію українських залізниць у європейську систему та сільське господарство.

Вона також зазначила, що є багато країн, які голодають, але українські фермери продовжили роботу, готові подолати труднощі з боєприпасами та відновити свої ферми або підприємства після руйнування. Саме тому основним завданням буде доступ до позик під низькі відсотки, до ресурсів. Наразі допомогу від агентства отримало 32% аграріїв. 

"Це все є в інтересах України та в інтересах Сполучених Штатів, тому що з часом це означатиме менше прямої бюджетної підтримки, більше податкових надходжень, і це в інтересах Сполучених Штатів, тому що справді вразливим країнам знадобиться менше гуманітарної допомоги, країнам в Африці, на південь від Сахари", – сказала Пауер.

Вона зауважила, що загроза також нависла і над гуманітарними програмами в Україні. Вони спрямовані на найбільш вразливі групи населення - людей, які втратили своє житло через російські обстріли, жінок з дітьми та осіб, що страждають від посттравматичних розладів.

"Думка про те, що ми не зможемо підтримати їх у годину найбільшої потреби, справді дуже темна думка", - наголосила Саманта.

Крім того, вона додала, що в обох палатах Конгресу більшість готова підтримати додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність нарощування підтримки з боку партнерів України. Він зазначив, що конфлікт в Україні міг бути уникнутий, якби країна була прийнята до ЄС та НАТО з моменту визнання незалежності.

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