Гуманитарная помощь и проекты USAID находятся под угрозой из-за задержки средств Конгрессом

По ее словам, все программы US AID под угрозой. Агентство сделало долгосрочные инвестиции, "которые еще долго будут приносить дивиденды", в частности, в интеграцию украинских железных дорог в европейскую систему и сельское хозяйство.

Она также отметила, что есть много голодающих стран, но украинские фермеры продолжили работу, готовы преодолеть трудности с боеприпасами и восстановить свои фермы или предприятия после разрушения. Именно поэтому основной задачей будет доступ к ссудам под низкие проценты, к ресурсам. В настоящее время помощь от агентства получили 32% аграриев.

"Это все есть в интересах Украины и в интересах Соединенных Штатов, потому что со временем это будет означать меньше прямой бюджетной поддержки, больше налоговых поступлений, и это в интересах Соединенных Штатов, потому что действительно уязвимым странам понадобится меньше гуманитарной помощи, странам в Африке, на юг от Сахары", – сказала Пауэр.

Она отметила, что угроза также нависла и над гуманитарными программами в Украине. Они направлены на наиболее уязвимые группы населения - людей, потерявших свое жилье из-за российских обстрелов, женщин с детьми и лиц, страдающих посттравматическими расстройствами.

"Мнение о том, что мы не сможем поддержать их в час наибольшей потребности, действительно очень темное мнение", - подчеркнула Саманта.

Кроме того, она добавила, что в обеих палатах Конгресса большинство готово поддержать дополнительное финансирование для Украины.