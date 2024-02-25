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Гуманитарная помощь и проекты USAID находятся под угрозой из-за задержки средств Конгрессом

Фото: администратор USAID Саманта Пауэр (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Проекты, реализуемые Агентством США по международному развитию (US AID) в Украине, находятся под угрозой из-за задержки в одобрении Конгрессом дополнительного финансирования для Украины.

Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По ее словам, все программы US AID под угрозой. Агентство сделало долгосрочные инвестиции, "которые еще долго будут приносить дивиденды", в частности, в интеграцию украинских железных дорог в европейскую систему и сельское хозяйство.

Она также отметила, что есть много голодающих стран, но украинские фермеры продолжили работу, готовы преодолеть трудности с боеприпасами и восстановить свои фермы или предприятия после разрушения. Именно поэтому основной задачей будет доступ к ссудам под низкие проценты, к ресурсам. В настоящее время помощь от агентства получили 32% аграриев.

"Это все есть в интересах Украины и в интересах Соединенных Штатов, потому что со временем это будет означать меньше прямой бюджетной поддержки, больше налоговых поступлений, и это в интересах Соединенных Штатов, потому что действительно уязвимым странам понадобится меньше гуманитарной помощи, странам в Африке, на юг от Сахары", – сказала Пауэр.

Она отметила, что угроза также нависла и над гуманитарными программами в Украине. Они направлены на наиболее уязвимые группы населения - людей, потерявших свое жилье из-за российских обстрелов, женщин с детьми и лиц, страдающих посттравматическими расстройствами.

"Мнение о том, что мы не сможем поддержать их в час наибольшей потребности, действительно очень темное мнение", - подчеркнула Саманта.

Кроме того, она добавила, что в обеих палатах Конгресса большинство готово поддержать дополнительное финансирование для Украины.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости наращивания поддержки со стороны партнеров Украины. Он отметил, что конфликт в Украине мог избежать, если бы страна была принята в ЕС и НАТО с момента признания независимости.

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