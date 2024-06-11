"Гуляють" атмосферні фронти. Яку погоду чекати сьогодні в Україні

Сьогодні, 11 червня, в Україну зайдуть атмосферні фронти, тож без дощів та шквалів не обійдеться. Максимально термометри покажуть до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Тиждень починається дощами і комарами. Сьогодні дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході, півночі України (на Сумщині трохи легше), зачеплять Вінниччину, Черкащину та Одещину", - розповіла вона.

Як пояснила синоптик, "це гулятимуть атмосферні фронти".

"Тиск буде низьким, вологість висока, комарів - побільшає. Переважатиме суха погода на сході України, у більшості центральних областей та південної частини. Спека триватиме на сході та півдні, +29...+33 градуси. На заході навіть холоднувато, +19...+23 градуси", - зазначила Діденко, додавши, що загалом очікується +23...+29 градусів.

Погода у Києві

Температура повітря буде +26, +27 градусів.

"У Києві 11 червня пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, може при грозі рвонути шквал та сипнути град!" - зазначила синоптик.

Погода у найближчі дні в Україні

Впродовж 12-14 червня, короткочасно похолоднішає до +17....+23 градусів на заході, півночі та подекуди в центральних областях України.

Детальніше про погоду у найближчий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.