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"Гуляют" атмосферные фронты. Какую погоду ждать сегодня в Украине

Украина, Вторник 11 июня 2024 07:00
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"Гуляют" атмосферные фронты. Какую погоду ждать сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 11 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 июня, в Украину зайдут атмосферные фронты, поэтому без дождей и шквалов не обойдется. Максимально термометры покажут до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Неделя начинается дождями и комарами. Сегодня дожди с грозами, временами с сильными ливнями, градом и шквалами пройдут на западе, севере Украины (на Сумщине немного легче), коснутся Винницкой, Черкасской и Одесской областей", - рассказала она.

Как пояснила синоптик, "это будут гулять атмосферные фронты".

"Давление будет низким, влажность высокая, комаров - прибавится. Преобладает сухая погода на востоке Украины, в большинстве центральных областей и южной части. Жара будет продолжаться на востоке и юге, +29...+33 градуса. На западе даже холодновато, +19 ...+23 градуса", - отметила Диденко, добавив, что в целом ожидается +23...+29 градусов.

Погода в Киеве

Температура воздуха будет +26, +27 градусов.

"В Киеве 11 июня пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, может при грозе рвануть шквал и сыпануть град!" - отметила синоптик.

Погода в ближайшие дни в Украине

В течение 12-14 июня, кратковременно похолодает до +17...+23 градусов на западе, севере и кое-где в центральных областях Украины.

Детальнее о погоде в ближайшую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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