З Гуляйполя до Запоріжжя запускають евакуаційні автобуси: по яких днях
З понеділка, 24 жовтня 2022 року, знову запускають евакуаційні автобуси з Гуляйполя (Запорізька область) до обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Гуляйпільської міської територіальної громади.
Повідомляється, що з наступного тижня евакуаційні автобуси знову їздитимуть до Запоріжжя по понеділкам, середам та п'ятницям.
"Місце та час відправлення ті, які були раніше", - йдеться у повідомленні.
Фото: з підконтрольного Гуляйполя відновлюються евакуаційні рейси (deepstatemap.live)
Зазначимо, рух евакуаційних автобусів було припинено на початку листопада через загострення на фронті. До призупинення автобуси ходили за таким графіком - 08:00 за маршрутом Запоріжжя-Гуляйполе та о 12:00 назад.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Гуляйполя 5 жовтня загинули заступник голови місцевої громади та керівник комунального підприємства.
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