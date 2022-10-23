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Из Гуляйполя в Запорожье запускают эвакуационные автобусы: по каким дням

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Гуляйполе, Воскресенье 23 октября 2022 15:36
Из Гуляйполя в Запорожье запускают эвакуационные автобусы: по каким дням Фото: из Гуляйполя снова будут ходить эвакуационные автобусы (t.me/gulaypole_info)
Автор: Илона Свиридова

С понедельника, 24 октября 2022 года, снова запускают эвакуационные автобусы из Гуляйполя (Запорожская область) в областной центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гуляйпольской городской территориальной общины.

Сообщается, что со следующей неделе эвакуационные автобусы снова будут ездить в Запорожье по понедельникам, средам и пятницам.

"Место и время отправления те, которые были раньше", - говорится в сообщении.

Из Гуляйполя в Запорожье запускают эвакуационные автобусы: по каким дням

Фото: из подконтрольного Гуляйполя возобновляются эвакуационные рейсы (deepstatemap.live)

Отметим, движение эвакуационных автобусов было приостановлено в начале ноября из-за обострения на фронте. До приостановки автобусы ходили по такому графику - 08:00 по маршруту Запорожье-Гуляйполе и в 12:00 обратно.

Напомним, в результате обстрела Гуляйполя 5 октября погибли заместитель председателя местной общины и руководитель коммунального предприятия.

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Запорожье эвакуация
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