Из Гуляйполя в Запорожье запускают эвакуационные автобусы: по каким дням

С понедельника, 24 октября 2022 года, снова запускают эвакуационные автобусы из Гуляйполя (Запорожская область) в областной центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гуляйпольской городской территориальной общины.

Сообщается, что со следующей неделе эвакуационные автобусы снова будут ездить в Запорожье по понедельникам, средам и пятницам.

"Место и время отправления те, которые были раньше", - говорится в сообщении.

Фото: из подконтрольного Гуляйполя возобновляются эвакуационные рейсы (deepstatemap.live)

Отметим, движение эвакуационных автобусов было приостановлено в начале ноября из-за обострения на фронте. До приостановки автобусы ходили по такому графику - 08:00 по маршруту Запорожье-Гуляйполе и в 12:00 обратно.