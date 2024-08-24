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У Гуляйполі росіяни знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна

Фото: у Гуляйполі росіяни знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, який знаходився у місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

"У Гуляйполі окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент", - повідомили у МВС.

Також упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували дрони. Інформація про постраждалих не надходила.

 

Фото: у Гуляйполі росіяни знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти минулої доби, 23 серпня, понад 300 разів обстрілювали Запорізьку область. Зокрема, росіяни використали понад 130 різних дронів.

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