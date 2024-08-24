"У Гуляйполі окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент", - повідомили у МВС.

Також упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували дрони. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: у Гуляйполі росіяни знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (t.me/mvs_ukraine)