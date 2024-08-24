В Гуляйполе россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно

Напомним, ранее мы сообщали, что российские оккупанты на протяжении прошедших суток, 23 августа, более 300 раз обстреливали Запорожскую область. В частности, россияне использовали более 130 различных дронов.

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