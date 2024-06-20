У Гуляйполі РФ намагалася атакувати авто поліції під час евакуації: постраждав співробітник

Обстріли Гуляйполя

Гуляйполе - місто у Запорізькій області, яке російські війська постійно обстрілюють після початку масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року та часткової окупації регіону.

Наприклад, 7 квітня росіяни двічі на день обстріляли Гуляйполе. Так, вранці окупанти вдарили з "Градів", вбивши трьох людей, ще одну людину було поранено. А вже ввечері знову застосували цю зброю. У цьому випадку постраждала подружня пара.

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