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В Гуляйполе РФ пыталась атаковать авто полиции во время эвакуации: пострадал сотрудник

Фото: Фото: россияне пытались обстрелять авто полиции в Гуляйполе 20 июня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Сотрудник полиции пострадал при попытке оккупантов атаковать дроном авто правоохранителей в Гуляйполе. В тот момент они эвакуировали женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Дрон-камикадзе ударил рядом с бронированным авто эвакогруппы", - говорится в сообщении.

Кроме полицейского экипажа, в транспортном средстве находилась 61-летняя женщина, решившаяся на выезд в более безопасное место.

"Броня" спасла им жизнь. Один из правоохранителей получил контузию", - отметили в полиции.

 

Обстрелы Гуляйполя

Гуляйполе - город в Запорожской области, который российские войска постоянно обстреливают после начала масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и частичной оккупации региона.

Например, 7 апреля россияне дважды за день обстреляли Гуляйполе. Так, утром оккупанты ударили из "Градов", убив трех людей, еще один человек был ранен. А уже вечером снова применили то же оружие. В этом случае пострадала супружеская пара.

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