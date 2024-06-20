В Гуляйполе РФ пыталась атаковать авто полиции во время эвакуации: пострадал сотрудник

Сотрудник полиции пострадал при попытке оккупантов атаковать дроном авто правоохранителей в Гуляйполе. В тот момент они эвакуировали женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Броня" спасла им жизнь. Один из правоохранителей получил контузию", - отметили в полиции.

Кроме полицейского экипажа, в транспортном средстве находилась 61-летняя женщина, решившаяся на выезд в более безопасное место.

"Дрон-камикадзе ударил рядом с бронированным авто эвакогруппы", - говорится в сообщении.

Обстрелы Гуляйполя

Гуляйполе - город в Запорожской области, который российские войска постоянно обстреливают после начала масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и частичной оккупации региона.

Например, 7 апреля россияне дважды за день обстреляли Гуляйполе. Так, утром оккупанты ударили из "Градов", убив трех людей, еще один человек был ранен. А уже вечером снова применили то же оружие. В этом случае пострадала супружеская пара.

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