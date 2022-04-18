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У Гуляйполі окупанти фосфорними бомбами руйнують будинки та інфраструктуру

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Запорізька область, Понеділок 18 квітня 2022 15:54
У Гуляйполі окупанти фосфорними бомбами руйнують будинки та інфраструктуру Фото: Наслідки обстрілів у Гуляйполі (facebook.com/gylyajpole.city)
Автор: Антон Федорців

Гуляйполе та околиці міста щодня піддаються масованим обстрілам російськими окупантами. Особливо напруженими на "Махновській дузі" виявилися вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Запорізької ОВА в Telegram.

Обласне керівництво заявило про активні бойові дії в Гуляйполі. Місто щодня обстрілюють війська РФ.

"При цьому обстрілюють не лише зі стрілецької зброї, а й забороненими фосфорними бомбами. Зруйновано житлові будинки, об'єкти соціальної сфери", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, напередодні в приватний сектор "прилетіла" крилата ракета. Внаслідок удару поранення отримав літній чоловік, а кілька будинків зазнали значних руйнувань.

Нагадаємо, що Україна закликала РФ відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя в Бердянськ.

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