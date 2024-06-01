Без громкоговорителей и больших групп. Венеция ввела ряд ограничений для туристов

В Венеции вступили в силу новые правила, предусматривающие ряд ограничений для туристов и экскурсоводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

По словам чиновников, ограничения были введены, чтобы ограничить влияние чрезмерного туризма на итальянский город.

Мы сообщали, что в начале этого года Венеция ввела ежедневную плату за вход в размере 5 евро. С тех пор количество посетителей уменьшилось, однако ожидается, что в ближайшие годы оно все же превысит допандемический уровень.

Чрезмерный туризм считается одной из самых актуальных проблем Венеции, население которой составляет около 250 000 человек, а в 2019 году город посетило более 13 миллионов туристов.

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