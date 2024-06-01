ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без громкоговорителей и больших групп. Венеция ввела ряд ограничений для туристов

Венеция, Суббота 01 июня 2024 22:23
UA EN RU
Без громкоговорителей и больших групп. Венеция ввела ряд ограничений для туристов Фото: Венеция ввела ограничения для туристов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Венеции вступили в силу новые правила, предусматривающие ряд ограничений для туристов и экскурсоводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По словам чиновников, ограничения были введены, чтобы ограничить влияние чрезмерного туризма на итальянский город.

Новые правила запрещают громкоговорители и ограничивают размер туристических групп до 25 человек.

Мы сообщали, что в начале этого года Венеция ввела ежедневную плату за вход в размере 5 евро. С тех пор количество посетителей уменьшилось, однако ожидается, что в ближайшие годы оно все же превысит допандемический уровень.

Чрезмерный туризм считается одной из самых актуальных проблем Венеции, население которой составляет около 250 000 человек, а в 2019 году город посетило более 13 миллионов туристов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венеция
NEWS
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет