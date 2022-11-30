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Гучних святкувань не буде. У Житомирі заборонили салюти та феєрверки

Фото: у Житомирі заборонили салюти та феєрверки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На території Житомирської громади заборонили запускати салюти, феєрверки та використовувати інші піротехнічні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина.

"Гучних зимових святкувань в Житомирі не буде. Влаштовуємо заходи для дітей. Їм потрібно відчувати казку навіть в ці складні часи", - написав він.

Так, на території України триває війна, росіяни обстрілюють мирні міста та по всій країні чутно звуки вибухів.

"І тут, думаю, всі ми розуміємо, що на свята зараз не може бути ніяких феєрверків, петард та салютів. Але піротехніка в магазинах продається. Ми не можемо заборонити реалізацію, але рішенням виконкому ми забороняємо використання піротехнічних засобів на території Житомирської громади на період воєнного стану", - написав Сухомлин.

Він попросив поліцію контролювати виконання цього рішення.

Нагадаємо, у Києві встановлять головну новорічну ялинку, але жодних масових заходів та концертних програм не буде.

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