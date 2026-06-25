Гучні вибухи лунають у Криму після нальоту дронів: міста поглинають блекаути

Крим в ніч на четвер масово накрили безпілотники, які летіли на півострів з усіх сторін. У містах та населених пунктах фіксують вибухи та відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Первомайський, Красноперекопський, Сімферопольский райони, власне Сімферополь та Севастополь, Євпаторія та Ялта - це ще не всі локації, де зафіксовані польоти дронів та вибухи.
Таврійська та Балаклавська ТЕЦ опинились під обстрілом, через що повідомляється про масові відключення світла. Наприклад, Ялта повністю поринула у блекаут на деякий час.
Підписники пабліків Криму повідомили, що дрони потривожили і курортну Євпаторію.
Цікаво, що влада півострова сповістила про небезпеку в повітрі лише після другої години ночі, хоча дрони літали вже кілька годин. Більше того, мобільні вогневі групи у Севастополі намагались збити безпілотники прямо над житловими будинками, пише "Кримський вітер".
Повідомлялось також про потужний вибух в районі аеродрому "Кача", який стався близько четвертої ранку.
Пабліки масово завантажують кадри атаки дронів на енергетичну структуру Криму.
Як відомо, останнім часом півострів масовано атакують безпілотники, міста та населені пункти поринають у блекаути. Паливна криза, яка спостерігається у РФ, накрила і півострів, жителі якого скаржаться на неможливість забезпечити навіть базові потреби у зв'язку з дефіцитом бензину та дизелю.
Нещодавно Служба безпеки України розповіла про операції у Криму. До речі, росіяни стягують ППО до Керченського мосту, який виявився під загрозою не тільки дронів, а й землетрусу.
Чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня України - читайте в ексклюзивному матеріалі РБК-Україна.