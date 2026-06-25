Гучні вибухи лунають у Криму після нальоту дронів: міста поглинають блекаути

Первомайський, Красноперекопський, Сімферопольский райони, власне Сімферополь та Севастополь, Євпаторія та Ялта - це ще не всі локації, де зафіксовані польоти дронів та вибухи.

Таврійська та Балаклавська ТЕЦ опинились під обстрілом, через що повідомляється про масові відключення світла. Наприклад, Ялта повністю поринула у блекаут на деякий час.

Підписники пабліків Криму повідомили, що дрони потривожили і курортну Євпаторію.

Цікаво, що влада півострова сповістила про небезпеку в повітрі лише після другої години ночі, хоча дрони літали вже кілька годин. Більше того, мобільні вогневі групи у Севастополі намагались збити безпілотники прямо над житловими будинками, пише "Кримський вітер".

Повідомлялось також про потужний вибух в районі аеродрому "Кача", який стався близько четвертої ранку.

Пабліки масово завантажують кадри атаки дронів на енергетичну структуру Криму.