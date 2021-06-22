Губернатор Токио за месяц до Олимпиады попала в больницу с переутомлением

За месяц до открытия Олимпийских игр в Токио местный губернатор Юрико Койке попала в больницу с переутомлением. По официальной информации, до этого она взяла отпуск до конца недели.

Сообщается, что Койке взяла отпуск на оставшуюся часть недели из-за сильной усталости. В последнее время она была занята реагированием на пандемию коронавируса и подготовкой к проведению Олимпийских игр.

Сегодня она провела онлайн-встречу представителей пяти организационных органов, включая Международный олимпийский комитет, чтобы установить ограничения для зрителей. После этого стало известно об отпуске. Ее обязанности пока будет выполнять заместитель Мицучика Тарао.

По состоянию на сейчас стало известно, что Койке госпитализирована.