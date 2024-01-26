Техас та Білий дім посперечалися через кордон з Мексикою. Губернатор готовий до "конфлікту"

За його словами, він готовий до потенційного конфлікту з федеральною владою щодо ситуації навколо кордону з Мексикою та напливом нелегальних мігрантів.

Зокрема він заявив, що президент США Джо Байден "проігнорував вимогу Техасу виконати свої конституційні обов'язки". Саме тому штат оголосив про "вторгнення" з боку численних мігрантів, покладаючись на "конституційні повноваження Техасу щодо захисту й самооборони".

Мова про те, що у Техасі було встановлено огорожу з колючого дроту на кордоні з Мексикою. Однак пізніше суд дозволив федеральній прикордонній службі його зняти. Тоді Еббот заявив, що огорожа все одно буде встановлена.

Як повідомляє Politico, таку заяву Еббота підтримала група з 24 губернаторів США, які представляють Республіканську партію. Однак відправити Нацгвардію у штат для допомоги Ебботту погодився лише губернатор штату Флорида Рон Десантіс.

"Ми солідарні з нашим колегою-губернатором Грегом Ебботтом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій, включаючи паркани з колючого дроту, для захисту кордону", - сказано в заяві.

На їх думку, адміністрація Байдена "відмовилася від своїх конституційних зобов'язань" перед штатами, Техас має всі законні підстави захищати суверенітет "наших штатів і нашої нації".

Водночас на події відреагував Білий дім. Зокрема прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що адміністрація Байдена вважає "небезпечними" дії губернатора Техасу щодо захисту кордону США.

Проблеми з кордоном США та Мексики

Однією з основних проблем є зростання кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон із Мексики до США. Це пов'язано з різними факторами, включаючи бідність, насильство та переслідування у країнах Центральної Америки та Мексики.

Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але республіканці в Сенаті вимагали зміни законопроекту, щоб включити до нього радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою.

Раніше стало відомо, що питання надання допомоги Україні може розглядатись у США лише після врегулювання кризи на кордоні з Мексикою.

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