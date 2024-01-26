Техас и Белый дом поспорили из-за границы с Мексикой. Губернатор готов к "конфликту"

По его словам, он готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг границы с Мексикой и наплывом нелегальных мигрантов.

В частности, он заявил, что президент США Джо Байден "проигнорировал требование Техаса выполнить свои конституционные обязанности". Именно поэтому штат объявил о "вторжении" со стороны многочисленных мигрантов, полагаясь на "конституционные полномочия Техаса по защите и самообороне".

В interview от Индии, Гов. Greg Abbott может помнить, что другие державы должны быть национальными держателями в Техасской стороне, и другие будут follow. Abbott says he is “prepared” для conflict with federal authorities. pic.twitter.com/F58MLoOsAZ — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 26, 2024

Речь о том, что в Техасе было установлено ограждение из колючей проволоки на границе с Мексикой. Однако позже суд разрешил федеральной пограничной службе его снять. Тогда Эббот заявил, что ограждение все равно будет установлено.

Как сообщает Politico, такое заявление Эббота поддержала группа из 24 губернаторов США, представляющих Республиканскую партию. Однако отправить Нацгвардию в штат для помощи Эбботту согласился только губернатор штата Флорида Рон Десантис.

"Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грегом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для защиты границы", - говорится в заявлении.

По их мнению, администрация Байдена "отказалась от своих конституционных обязательств" перед штатами, у Техаса есть все законные основания защищать суверенитет "наших штатов и нашей нации".

В то же время на события отреагировал Белый дом. В частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что администрация Байдена считает "опасными" действия губернатора Техаса по защите границы США.

Проблемы с границей США и Мексики

Одной из основных проблем является рост количества нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США. Это связано с разными факторами, включая бедность, насилие и преследование в странах Центральной Америки и Мексики.

Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, но республиканцы в Сенате потребовали изменения законопроекта, чтобы включить в него более радикальные предложения по защите границы с Мексикой.

Ранее стало известно, что вопрос оказания помощи Украине может рассматриваться только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.

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