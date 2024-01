Техас и Белый дом поспорили из-за границы с Мексикой. Губернатор готов к "конфликту"

По его словам, он готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг границы с Мексикой и наплывом нелегальных мигрантов.

В частности, он заявил, что президент США Джо Байден "проигнорировал требование Техаса выполнить свои конституционные обязанности". Именно поэтому штат объявил о "вторжении" со стороны многочисленных мигрантов, полагаясь на "конституционные полномочия Техаса по защите и самообороне".

В interview от Индии, Гов. Greg Abbott может помнить, что другие державы должны быть национальными держателями в Техасской стороне, и другие будут follow. Abbott says he is “prepared” для conflict with federal authorities. pic.twitter.com/F58MLoOsAZ — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 26, 2024