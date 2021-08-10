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Губернатор Нью-Йорка покинет свой пост после обвинений в домогательствах

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Нью-Йорк , Вторник 10 августа 2021 19:32
Губернатор Нью-Йорка покинет свой пост после обвинений в домогательствах Фото: губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо покинет свой пост через две недели. Чиновника обвинили в домогательствах к женщинам, впрочем он отрицает свою вину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBC news.

"Учитывая обстоятельства, лучший способ, которым я могу помочь сейчас - это отойти в сторону и позволить правительству вернуться к управлению", - заявил Куомо во время своего выступления.

Известно, что Куомо заменит вицегубернаторшу Кэти Хочул. Она станет первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.

Чиновник добавил, что покинет свой пост через две недели. В конце Куомо обратился к своим дочерям и заявил, что никоим образом не причастен к домогательствам и никогда в жизни не относился к женщинам непочтительно.

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