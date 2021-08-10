Губернатор Нью-Йорка покине свій пост після звинувачень у домаганнях
Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо покине свій пост через два тижні. Посадовця звинуватили у домаганнях до жінок, втім він заперечує свою провину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBC news.
"З огляду на обставини, кращий спосіб, яким я можу допомогти зараз - це відійти в сторону і дозволити уряду повернутися до управління", - заявив Куомо під час свого виступу.
Відомо, що Куомо замінить віцегубернаторка Кеті Хочул. Вона стане першою жінкою-губернаторкою штату Нью-Йорк.
Посадовець додав, що покине свій пост через два тижні. В кінці Куомо звернувся до своїх дочок й заявив, що жодним чином не причетний до домагань й ніколи в житті не ставився до жінок нешанобливо.
BREAKING: New York Gov. Andrew Cuomo announces he is resigning in 14 days.— CBS News (@CBSNews) August 10, 2021
"Given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing." https://t.co/xvFlqInxmP pic.twitter.com/8g1se7o2Og