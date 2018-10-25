Губернатор Нью-Йорка озвучив мотив відправників посилок

Фото: Ендрю Куомо (stmegi.com)

Ендрю Куомо заявив, що розсилка має політичні мотиви

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вважає, що відправник посилок з бомбами мав політичні мотиви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він також додав, що до таких попередніх висновків прийшли слідчі, які ведуть справу про посилки з бомбами.

"Я вважаю, що це попередження всім політикам, кандидатам на виборах і американцям. У нас можуть бути політичні відмінності, у нас вони завжди були. Це те, що робить Америку Америкою", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний антитерористичний центр США не вважає, що до розсилки посилок з бомбами можуть бути причетні іноземні терористи.

Нагадаємо, раніше мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо заявив, що ситуація з відправленням по пошті посилок з вибуховими пристроями є тероризмом.

Також повідомлялося, що співробітники секретної служби США перехопили два підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.