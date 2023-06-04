Губернатор Бєлгородської області відмовився приїхати за полоненими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Губернатор повідомив, що наразі "Російський добровольчий корпус" зайшов на територію Нової Таволжанки.

Повернувшись до розмови про переговори та повернення полонених Гладков заявив, що, на його думку, полонені вже вбиті, однак він запропонував "Російському добровольчому корпусу" зустрітись на його території.

"Але якщо вони живі, з 17:00 до 18:00 МАПП у Шебекиному. Гарантую безпеку", - запропонував він.

Раніше ми повідомляли, що Легіон "Свобода Росії" й "Російський добровольчий корпус" запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.

Ситуація в Бєлгородській області.

Нагадаємо, що зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram з'явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади". Жителів прикордонних російських регіонів військові закликали залишатись вдома і не чинити опір.

Російські добровольці вдруге вчинили такий захід на територію РФ. Вперше вони зайшли в Бєлгородську область ще в березні цього року. А вже 1 червня "РДК" розпочав нову фазу рейду до Бєлгородської області.

Російські повстанці вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, що були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет. Сьогодні ж солдати зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області.

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