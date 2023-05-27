Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що потрапив під обстріл

За словами губернатора, сьогодні став для округу "найважчим", а Шебекіно потрапляло під обстріл 5 разів. В результаті є один загиблий та троє поранених.

"Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Перший раз, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти з машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці", - написав чиновник.

Також, за словами Гладкова, було проведено "велику роботу" з силовими структурами.

"Зміни вже є. Наскільки вони мають довгостроковий характер, покаже час", – додає він.

Також губернатор розповів, що у Шебекіному були пошкодження в 11 будинках, 2 великих підприємствах, 3 комерційних об'єктах та 12 авто.

Губернатор російської Бєлгородської області розповів про обстріл Шебекіно 27 травня (фото: t.me/vvgladkov)

Ситуація в Бєлгородській області

Цієї суботи в російській Бєлгородській області в місті Шебекіно лунали вибухи, і служба надзвичайних ситуацій кілька разів протягом дня розсилала попередження про обстріл міста, місцевих жителів закликали направлятися в укриття.

Губернатор регіону Гладков розповідав, що 27 травня снаряди потрапили до двох великих підприємств, після чого там почалася пожежа, і також у Шебекіно було пошкоджено ЛЕП.

Раніше вночі в селищі Майський пролунав вибух, і росЗМІ повідомляли про атаку дрона на будівлю МВС, на яку було скинуто вибухівку. Увечері у п'ятницю також у РФ заявляли про обстріл Шебекіно. А до цього, 26 травня, губернатор розповів, що в селі Попівка з безпілотника "скинуто два вибухові пристрої", один з яких здетонував.

Нагадаємо, що 25 травня в Росії заявили про "атаку дрона" на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області. А перед цим у Бєлгороді пролунав вибух у будівлі ФСБ, а також стало відомо про вибух і в будівлі МВС. Все це - на тлі операції в російському регіоні бійців "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії".