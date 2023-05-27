Губернатор Белгородской области РФ заявил, что попал под обстрел

По словам губернатора, сегодняшний день стал для округа "самым тяжелым", а Шебекино попадало под обстрел 5 раз. В результате есть один погибший и трое раненых.

"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - написал чиновник.

Также, по словам Гладкова, была проведена "большая работа" с силовыми структурами.

"Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время", - добавляет он.

Также губернатор рассказал, что в Шебекино были повреждения в 11 домах, 2 крупных предприятиях, 3 коммерческих объектах и 12 авто.

Губернатор российской Белгородской области рассказал об обстрелах Шебекино 27 мая (фото: t.me/vvgladkov)

Ситуация в Белгородской области

В эту субботу в российской Белгородской области в городе Шебекино раздавались взрывы, и служба чрезвычайных ситуаций несколько раз в течение дня рассылала предупреждение об обстреле города, местных жителей призывали идти в укрытия.

Губернатор региона Гладков рассказывал, что 27 мая снаряды попали в два крупных предприятия, после чего там начался пожар, и также в Шебекино были повреждены ЛЭП.

Ранее ночью в поселке Майский прозвучал взрыв, и росСМИ сообщали об атаке дрона на здание МВД, на которое была сброшена взрывчатка. Вечером в пятницу также в РФ заявляли об обстреле Шебекино. А до этого, 26 мая, губернатор рассказал, что в селе Поповка с беспилотника "сброшено два взрывных устройства", один из которых сдетонировал.

Напомним, что 25 мая в России заявили об "атаке дрона" на здание "Газпрома" в Белгородской области. А перед этим в Белгороде прогремел взрыв в здании ФСБ, а также стало известно о взрыве и в здании МВД. Все это - на фоне операции в российском регионе бойцов "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России".