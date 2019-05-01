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Гуайдо закликав не припиняти акції протесту проти режиму Мадуро

Новини » Політика    01.05.2019 - 11:42
Гуайдо закликав не припиняти акції протесту проти режиму Мадуро
Фото: Хуан Гуайдо під час протестів у Венесуелі (AFP)

Ллидер венесуельської опозиції нагадав, що його соратники повідомлять інформацію про те, де відбудуться мітинги

Лідер опозиції Венесуэлы Хуан Гуайдо закликав прихильників продовжувати протестувати проти уряду Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гуайдо Twitter.

Крім того, лідер венесуельської опозиції нагадав, що його соратники повідомлять інформацію про те, де відбудуться мітинги. Метою цих заходів він називає "припинення узурпації".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у ході протестів у Венесуелі, які з новою силою спалахнули у вівторок, 30 квітня, кількість затриманих досягла 119 осіб. Повідомляється, що загальна кількість затриманих увійшли 11 підлітків.

Зазначимо, хвиля масових мітингів з новою силою активізувалися 30 квітня. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок фінальної стадії операції "Свобода", підсумком якої має стати повалення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Сьогодні вранці президент Ніколас Мадуро виступив із зверненням до нації, в якому оголосив про придушення перевороту у Венесуелі.

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