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Гуайдо призвал армию прекратить поддерживать Мадуро

Новости » Политика    28.04.2019 - 04:47
Гуайдо призвал армию прекратить поддерживать Мадуро
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

По словам лидера оппозиции, поддержка армии будет "фундаментальной" для устранения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Гуайдо, поддержка армии станет "фундаментальной" в процессе устранения действующего президента Мадуро от власти в Венесуэле. Однако он добавил, что "время идет, а ожидание не может быть вечным".

Также Гуайдо напомнил военным лидерам, что сейчас они имеют "историческую возможность, которая лежит на их плечах".

Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции анонсировал масштабные акции протеста в мае, целью которых будет устранение Мадуро от власти.

Напомним, ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в рамках операции "Свобода", которая направлена на прекращение узурпации власти в Венесуэле, призвал своих сторонников выйти 1 мая на марш.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране.

"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки еще не приступали к применению самых жестких санкций в отношении Венесуэлы.

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