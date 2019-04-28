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Гуайдо закликав армію припинити підтримувати Мадуро

Новини » Політика    28.04.2019 - 04:47
Гуайдо закликав армію припинити підтримувати Мадуро
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

За словами лідера опозиції, підтримка армії буде "фундаментальною" для усунення Мадуро

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Гуайдо, підтримка армії стане "фундаментальною" в процесі усунення чинного президента Мадуро від влади в Венесуелі. Проте він додав, що "час йде, а очікування не може бути вічним".

Також Гуайдо нагадав військовим лідерам, що зараз вони мають "історичну можливість, яка лежить на їхніх плечах".

Крім того, лідер венесуельської опозиції анонсував масштабні акції протесту у травні, метою яких буде усунення Мадуро від влади.

Нагадаємо, раніше лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо в рамках операції "Свобода", яка спрямована на припинення узурпації влади у Венесуелі, закликав своїх прихильників вийти 1 травня на марш.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня Хуан Гуайдо заявив про підготовку операції "Свобода", метою якої буде захоплення влади в країні.

"Венесуельці, ми готуємося до остаточного припинення узурпації влади, до операції "Свобода". Чекайте нас у кожному штаті", - сказав Гуайдо.

Додамо, що Сполучені Штати Америки ще не приступали до застосування найжорсткіших санкцій відносно Венесуели.

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