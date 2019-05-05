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Гуайдо визнав провал спроби державного перевороту у Венесуелі

Новини » Політика    05.05.2019 - 08:27
Гуайдо визнав провал спроби державного перевороту у Венесуелі
Фото: Хуан Гуайдо під час протестів у Венесуелі (AFP)

Причина провалу, на думку Гуайдо, недостатня підтримка з боку армії

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо визнав, що спроба усунення президента Ніколаса Мадуро зазнала невдачі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами Гуайдо, причиною провалу спроби державного перевороту, яка була зроблена минулого вівторка, стала недостатня підтримка з боку венесуельських військовослужбовців.

Лідер опозиції зазначив, що розраховував на відставку Мадуро, після чого армія почала б масово переходити на сторону протестувальників. Проте цього не відбулося. Гуайдо додав, що він та його прибічники прорахувалися в даному питанні.

"Можливо, причина в тому, що нам досі потрібно більше солдат для підтримки того, щоб захистити конституцію", - заявив Гуайдо.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, у Венесуелі відбулася спроба державного перевороту. Частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".

Як писало РБК-Україна, за час протестів у Венесуелі, які розпочалися 30 квітня, загинули 4 людини. В результаті зіткнень із силовика постраждали ще щонайменше 240 протестувальників.

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