Гуайдо сподівається на допомогу Іспанії у вирішенні венесуельської кризи

Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

В Іспанії відбулися дострокові парламентські вибори

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що сподівається на допомогу переможців парламентських виборів в Іспанії у вирішенні венесуельської кризи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Гуайдо у Twitter.

За словами Гуайдо, дострокові парламентські вибори в Іспанії є "торжеством демократії". Він додав, що сподівається на допомогу іспанської влади для вирішення кризової ситуації у Венесуелі.

"Ми спостерігаємо торжество демократії в Іспанії і виступаємо за благополуччя всіх іспанців. Нас об'єднує історичне братство і впевненість в тому, що на цьому новому етапі в числі пріоритетів іспанського уряду буде сприяння виходу Венесуели з кризи", - заявив лідер венесуельської опозиції.

Нагадаємо, раніше лідер опозиції Венесуели Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро. Гуайдо додав, що підтримка армії стане "фундаментальною" в процесі усунення чинного президента Мадуро від влади в Венесуелі.

Як писало РБК-Україна, в Іспанії відбулися дострокові парламентські вибори. Лідерство на виборах та найбільшу фракцію у новому парламенті можуть отримати соціалісти. Ймовірна коаліція соціалістів і лівоцентристів з Podemos (42-45 мандатів) буде максимально мати 166 мандатів, тоді як для більшості потрібно 176.