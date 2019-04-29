ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гуайдо сподівається на допомогу Іспанії у вирішенні венесуельської кризи

Новини » Політика    29.04.2019 - 09:51
Гуайдо сподівається на допомогу Іспанії у вирішенні венесуельської кризи
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

В Іспанії відбулися дострокові парламентські вибори

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що сподівається на допомогу переможців парламентських виборів в Іспанії у вирішенні венесуельської кризи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Гуайдо у Twitter.

За словами Гуайдо, дострокові парламентські вибори в Іспанії є "торжеством демократії". Він додав, що сподівається на допомогу іспанської влади для вирішення кризової ситуації у Венесуелі.

"Ми спостерігаємо торжество демократії в Іспанії і виступаємо за благополуччя всіх іспанців. Нас об'єднує історичне братство і впевненість в тому, що на цьому новому етапі в числі пріоритетів іспанського уряду буде сприяння виходу Венесуели з кризи", - заявив лідер венесуельської опозиції.

Гуайдо сподівається на допомогу Іспанії у вирішенні венесуельської кризи

Нагадаємо, раніше лідер опозиції Венесуели Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро. Гуайдо додав, що підтримка армії стане "фундаментальною" в процесі усунення чинного президента Мадуро від влади в Венесуелі. 

Як писало РБК-Україна, в Іспанії відбулися дострокові парламентські вибори. Лідерство на виборах та найбільшу фракцію у новому парламенті можуть отримати соціалісти. Ймовірна коаліція соціалістів і лівоцентристів з Podemos (42-45 мандатів) буде максимально мати 166 мандатів, тоді як для більшості потрібно 176.

Гуайдо заявив, що "диктатура" перешкодила йому провести мітинг В Іспанії почалися дострокові парламентські вибори
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ВенесуэлаІспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся