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Гуайдо готовий погодитися на інтервенцію США до Венесуели

Новини » Політика    10.05.2019 - 20:21
Гуайдо готовий погодитися на інтервенцію США до Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Двоє соратників Гуайдо - парламентарії Річард Бланко і Амеріко Ді Ґраціа - звернулися за притулок в іноземних дипломатичних представництв

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції США в країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

Як заявив Гуайдо, якби Сполучені Штати Америки запропонували військове втручання, він прийняв би пропозицію.

Крім того, за даними видання Reuters, двоє соратників Гуайдо - парламентарії Річард Бланко і Амеріко Ді Ґраціа - звернулися за притулком в іноземних дипломатичних представництв.

За даними журналістів, член венесуельської опозиції Річард Бланко знаходиться в посольстві Аргентини в Каракасі. У свою чергу, представник опозиційної партії "Радикальна справа" Амеріко Ді Ґраціа знайшов притулок у диппредставництві Італії у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Хуан Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки Венесуела вийти з акціями протесту 11 травня. За словами Гуайдо, арешт його соратника, першого віце-спікера парламенту Едгара Самбрано, є спробою Мадуро залякати опозицію.

Крім того, співробітники спецслужб Венесуели затримали віце-спікера Національної асамблеї країни Едгар Самбрано за підтримку Хуана Гуайдо. Той, у свою чергу, засудив затримання свого соратника, який підтримав спробу усунення чинного президента Ніколаса Мадуро від влади, і звернувся до міжнародного співтовариства.

Інформатора WikiLeaks звільнили з-під варти Гуайдо закликав венесуельців вийти на суботні протести
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