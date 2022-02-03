GTA Online используют для вербовки людей

В ноябре 2021 года полиция Мексики задержала девушку по имени Алисса Наварро. Она перевозила 60 кг запрещенных веществ – девушка познакомилась со своим работодателем в популярной игре GTA Online.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Forbes .

Обвиняемая все отрицает. Девушка рассказала, что речь шла о транспортировке электроники из Мексики в США. За каждый рейс задержанная должна была получать 2 тысячи долларов. Также Алиссе обещали предоставить личный автомобиль.

Запрещенные вещества полиция обнаружила в топливном баке. Девушка рассказала, что заказчик просил пополнять ее запасы бензина на строго конкретных заправках.