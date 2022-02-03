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GTA Online використовують для вербування людей

Автор: Сергій Сурепін

У листопаді 2021 року поліція Мексики затримала дівчину на ім'я Алісса Наварро. Вона перевозила 60 кг заборонених речовин-дівчина познайомилася зі своїм роботодавцем в популярній грі GTA Online.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Forbes.

Обвинувачена все заперечує. Дівчина розповіла, що мова йшла про транспортування електроніки з Мексики в США. За кожен рейс затримана мала отримувати 2 тисячі доларів. Також Аліссе обіцяли надати особистий автомобіль.

Заборонені речовини поліція виявила в паливному баку. Дівчина розповіла, що замовник просив поповнювати її запаси бензину на строго конкретних заправках.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск назвав свою улюблену відеогру. Підприємець розповів про свої враження від Halo Infinite.

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Мексика