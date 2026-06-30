GTA 6 залишиться на 30 FPS: чому не врятує навіть PS5 Pro

Чому симуляція обмежує FPS?

Основна причина скепсису фахівців полягає не у графічному процесорі (GPU), а у колосальному навантаженні на центральний процесор (CPU).

Серія GTA традиційно відома своїми "важкими" системами симуляції живого світу, і шоста частина виводить цю складність на принципово новий рівень.

Аналітики виділяють кілька критичних факторів, що заважають досягненню високої частоти кадрів:

Складна симуляція міста: рівень деталізації вулиць, щільність натовпу та поведінка ШІ у Leonida виглядають значно масштабнішими за аналогічні системи у Dragon's Dogma 2 або Baldur's Gate 3, де консольні процесори вже працюють на межі можливостей.

Швидкість пересування: на відміну від класичних рольових ігор, у GTA 6 гравці переміщуються сушею, водою та повітрям на величезних швидкостях. Це вимагає миттєвого прорахунку складної фізики автомобілів і швидкого підвантаження ассетів у пам'ять.

Історичний підхід Rockstar: студія завжди віддавала перевагу максимальній візуальній бездоганності та передовим технологіям (на кшталт трасування променів) при стабільних 30 кадрах на секунду.

Усі їхні минулі хіти - від GTA 4 до Red Dead Redemption 2 - виходили на консолях саме з таким обмеженням.

Чутки та нібито витоки від ритейлерів про наявність окремих режимів "Якість" та "Продуктивність" експерти називають звичайним шаблонним текстом (або описом від ШІ), який автоматично додають до всіх сучасних релізів для PS5.

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Безсилля PS5 Pro та найкраща альтернатива для геймерів

Чимало гравців покладають надії на нещодавно випущену консоль PS5 Pro, вважаючи її головним рятівником для 60 FPS. Проте у Digital Foundry нагадують про архітектурні нюанси цієї платформи.

Покращена консоль від Sony пропонує потужний графічний чип, апаратне прискорення трасування променів та фірмовий ШІ-апскейлер PSSR, однак при цьому має лише мінімальний приріст потужності центрального процесора.

Оскільки апскейлінг зображення ніяк не допомагає розвантажити CPU, кардинально змінити ситуацію PRO-версія не зможе.

Єдиним реалістичним компромісом у цій ситуації аналітики бачать впровадження спеціального режиму 40 FPS для екранів із підтримкою 120 Гц.

З точки зору часу кадру (фреймтайму), 40 FPS - це рівно половина шляху (25 мс) між повільними 30 FPS (33,3 мс) та швидкими 60 FPS (16,7 мс).

Таке рішення, вважають гейм-аналітики, дозволить зберегти графіку від Rockstar і водночас забезпечить значно плавніший ігровий процес, ніж стандартні консольні обмеження минулих років.