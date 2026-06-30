GTA 6 останется на 30 FPS: почему не спасет даже PS5 Pro

Начало предзаказов и новые скриншоты GTA 6 оживили споры о фреймрейте. Режим 60 FPS на актуальном поколении консолей маловероятен - все из-за сложной симуляции, перегружающей процессор.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разбор Digital Foundry.
Основная причина скепсиса специалистов заключается не в графическом процессоре (GPU), а в колоссальной нагрузке на центральный процессор (CPU).
Серия GTA традиционно известна своими трудными системами симуляции живого мира, и шестая часть выводит эту сложность на принципиально новый уровень.
Аналитики выделяют несколько критических факторов, мешающих достижению высокой частоты кадров:
Сложная симуляция города: уровень детализации улиц, плотность толпы и поведение ИИ в Leonida выглядят значительно масштабнее аналогичных систем в Dragon's Dogma 2 или Baldur's Gate 3, где консольные процессоры уже работают на грани возможностей.
Скорость передвижения: в отличие от классических ролевых игр, в GTA 6 игроки перемещаются по суше, воде и воздуху на огромных скоростях. Это требует мгновенного просчета сложной физики автомобилей и быстрой подгрузки ассетей в память.
Исторический подход Rockstar: студия всегда предпочитала максимальную визуальную безупречность и передовые технологии (вроде трассировки лучей) при стабильных 30 кадрах в секунду.
Все их прошлые хиты - от GTA 4 до Red Dead Redemption 2 - выходили на консолях именно с таким ограничением.
Слухи и якобы истоки от ритейлеров о наличии отдельных режимов "Качество" и "Производительность" эксперты называют обычным шаблонным текстом (или описанием от ИИ), автоматически добавляемым ко всем современным релизам для PS5.
Многие игроки надеются на недавно выпущенную консоль PS5 Pro, считая ее главным спасителем для 60 FPS. Однако в Digital Foundry напоминают об архитектурных нюансах этой платформы.
Улучшенная консоль Sony предлагает мощный графический чип, аппаратное ускорение трассировки лучей и фирменный ШИ-апскейлер PSSR, однако при этом имеет лишь минимальный прирост мощности центрального процессора.
Поскольку апскейлинг изображение никак не помогает разгрузить CPU, кардинально изменить ситуацию про-версия не сможет.
Единственным реалистичным компромиссом в этой ситуации аналитики видят внедрение специального режима 40 FPS для экранов с поддержкой 120 Гц.
С точки зрения времени кадра (фреймтайма), 40 FPS - это ровно половина пути (25 мс) между медленными 30 FPS (33,3 мс) и быстрыми 60 FPS (16,7 мс).
Такое решение, считают гейм-аналитики, позволит сохранить графику от Rockstar и одновременно обеспечит более плавный игровой процесс, чем стандартные консольные ограничения прошлых лет.