Смартфон перетвориться на геймпад: як Microsoft оновила хмарний Xbox

Microsoft змінює спосіб керування іграми у своєму хмарному сервісі: тепер замість геймпада можна використовувати смартфон або новий компактний контролер. Такі можливості з’явилися напередодні запровадження часових обмежень на хмарний геймінг.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Xbox Wire .

Смартфон як пульт керування

Нова функція дозволяє використовувати смартфон як повноцінний контролер під час трансляції ігор через Xbox Cloud Gaming на підтримуваних телевізорах.

Інтерфейс відкривається автоматично через браузер, тому завантажувати окремі додатки не потрібно. Для деяких ігор розробники передбачили спеціальні кастомізовані розкладки кнопок.

Щоб скористатися цією опцією на телевізорі, необхідно перейти до розділу Settings > Account у хмарному інтерфейсі та активувати пункт Preview Features.

Пряме Wi-Fi підключення для Nano Controller

Для зменшення затримки введення (input lag) Microsoft запускає функцію підключення нового компактного Nano Controller безпосередньо до хмарних серверів через Wi-Fi (технологія Cloud Connect), оминаючи підключення через Bluetooth до телевізора.

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Особливості налаштування та обмеження функції

Наразі опція доступна лише для користувачів у США.

Початкове налаштування здійснюється через додаток Xbox beta на Android або Xbox Accessories на ПК (для комп'ютерів потрібна участь у програмі попереднього тестування Xbox Insider).

Після конфігурації геймпад підключається до домашньої мережі Wi-Fi та автоматично зв'язується з хмарною сесією Xbox під час запуску гри.

Обидві нововведені опції наразі перебувають у статусі попереднього тестування, тому перелік сумісних пристроїв й ігор може бути обмеженим.

Цікаво, що подібний підхід до використання Wi-Fi контролерів та мобільних пристроїв як пульт раніше використовувався у закритому сервісі Google Stadia.