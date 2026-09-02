У GTA 6 приберуть класичну механіку: Rockstar змінює правило 25-річної давності

Як працюватиме новий біг?

Протягом двох із половиною десятиліть у всіх ключових проєктах студії - від серії GTA до Red Dead Redemption 2 - для прискорення потрібно було ритмічно й швидко бгати кнопку X на PlayStation або A на Xbox.

Що інтенсивніше гравець тиснув на кнопку, то швидше персонаж утікав від поліцейської погоні.

У GTA 6 ця система поступиться місцем сучасному стандарту.

Як саме?

Базове налаштування: за замовчуванням спринт активуватиметься простим натисканням лівого аналогового стіка (L3).

Співзвучність із шутерами: така схема давно стала класикою для більшості сучасних екшенів, зокрема Call of Duty та Battlefield.

Плавність руху - рішення, покликане зробити переміщення персонажа природнішим, що гармонійно доповнює оновлену фізику руху.

Інклюзивність: перехід на L3 полегшить процес для багатьох гравців, адже постійне швидке вистукування по одній кнопці викликало втому рук.

У попередніх частинах, як-от GTA 5, перемикнути біг на L3 можна було вручну в налаштуваннях, але у шостій серії ця схема буде активована одразу "з коробки".

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Чому ігрова спільнота розділилася на два табори?

Зміна звичної механіки спричинила активні дискусії серед геймерів на Reddit.

Переваги нового підходу: прихильники вважають відмову від багаторазового натискання давно запізнілим кроком.

Головна перевага - великий палець правої руки залишається вільним, а це дозволяє зручно озиратися й керувати камерою за допомогою правого стіка просто під час бігу.

Побоювання та ризики: скептики вважають натискання кнопки X/A фірмовим елементом ігор Rockstar, який додавав азарту у напружені моменти.

Також гравці хвилюються через можливе прискорення зносу геймпадів, появу дрифту стіків та випадкові зсуви траєкторії руху під час інтенсивного натискання.

Спеціалісти сподіваються, що Rockstar збереже в меню альтернативні варіанти розладки, зберігши можливість повернутися до класичного методу для прихильників традиційного треку.