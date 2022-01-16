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В ГСЧС предупредили о ветре до 28 м/с 17 января: где именно

Автор: Ольга Белей

Погода в Украине 17 января будет ветреной. Ожидаются порывы до 28 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

При этом во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, накануне сильный ветер обрушился на Черновцы, где сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена. Кроме того, в Киеве приспускали самый большой государственный флаг Украины, чтобы его не повредило штормовым ветром.

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