RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У ДСНС попередили про вітер до 28 м/с 17 січня: де саме

Автор: Ольга Белей

Погода в Україні 17 січня буде вітряною. Очікуються пориви до 28 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 17 січня вночі в західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

При цьому у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (II рівень небезпеки, Помаранчевий).

Нагадаємо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена. Крім того, в Києві приспускали найбільший державний прапор України, щоб його не пошкодило штормовим вітром.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода