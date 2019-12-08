После пожара в колледже в Одессе остаются пропавшими без вести 8 человек

Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

Гончарук взял ход расследования пожара в одесском колледже под личный контроль

Местонахождение восьми человек, которые предположительно находились в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остается неизвестны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"Еще 8 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели не прекращают поисков. Государство окажет полную поддержку во всем тем, кто потерял родных. Примите мои искренние соболезнования", - написал Гончарук.

Напомним, Алексей Гончарук взял ход расследования пожара в одесском колледже под личный контроль.

Утром воскресенья, 8 декабря, под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще два тела, число погибших выросло до 10 человек.

Одесские правоохранители установили первых подозреваемых в деле о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Полиция задержала 2 человек. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении.