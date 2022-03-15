В ГСЧС запустят новую системы для определения местонахождения людей

В ГСЧС разворачивают систему поиска местонахождения людей, которым понадобилась помощь, и они звонят на номера экстренных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг полковника службы ГСЧС Геннадия Герасимчука в Ukraine Media Centre Kyiv.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в сотрудничестве с компаниями Garbyne, Apple и Google запускает в своей работе новый программный продукт компании Garbyne.

С помощью этой программы можно будет оперативно определить местонахождения человека, который обратился за помощью на линию экстренной службы.

"Также благодаря этой программе человек с помощью своего телефона передать видео для диспетчера ГСЧС и вести двусторонний чат с ним", - добавил Герасимчук.

В тестовом режиме эта система уже показала свое удобство и эффективность. По словам Герасимчука, такую помощь сотрудникам ГСЧС оказал и совершенно бесплатно.

"Мы благодарны за это нашим партнерам. Именно программа компании Garbyne незаменима в поиске людей под завалами, а также для взаимодействия с людьми, которые имеют разные проблемы со здоровьем", - отметил он.

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