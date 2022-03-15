У ДСНС запустять нову системи для визначення місцезнаходження людей

У ДСНС розгортають систему пошуку місцезнаходження людей, яким знадобилася допомога, і вони телефонують на номери екстрених служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг полковника служби ДСНС Геннадія Герасимчука в Ukraine Media Centre Kyiv.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України у співпраці з компаніями Garbyne, Apple і Google запускає у своїй роботі новий програмний продукт компанії Garbyne.

За допомогою цієї програми можна буде оперативно визначити місцезнаходження людини, яка звернулася за допомогою на лінію екстреної служби.

"Також завдяки цій програмі людина за допомогою свого телефону передати відео для диспетчера ДСНС і вести двосторонній чат з ним", - додав Герасимчук.

У тестовому режимі ця система вже показала свою зручність і ефективність. За словами Герасимчука, таку допомогу співробітникам ДСНС Надав і абсолютно безкоштовно.

"Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна в пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні проблеми зі здоров'ям", - зазначив він.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!