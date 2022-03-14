В Украине начали использовать технологию для распознавания лиц российских оккупантов, - Reuters

Министерство обороны Украины начало использовать технологию распознавания лиц Clearview AI во время войны. С таким предложение к ведомству обратилось само руководство этого американского стартапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам исполнительного директора компании Хоана Тон-Тхата, они предложили украинским военным с помощью их технологий раскрывать личности российских оккупантов, бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших.

"Украина получает бесплатный доступ к мощной системе поиска лиц Clearview AI, что позволяет властям потенциально проверять людей, представляющих интерес, на контрольно-пропускных пунктах", - добавил представитель компании Ли Волоски, бывший дипломат при президентах США.

В компании Clearview заявили, что не предлагали эту технологию России.

В Минобороны Украины информацию о начале использования системы распознавания лиц с субботы агентству пока не прокомментировали.

Перед этим представитель Министерства цифровой трансформации Украины заявил, что рассматривает предложения от американских компаний, занимающихся искусственным интеллектом, таких как Clearview.

Как рассказывает основатель Clearview, в его стартапе есть более 2 миллиардов изображений из российской социальной сети "ВКонтакте" из базы данных, насчитывающей более 10 миллиардов фотографий.

Тон-Тхат отмечает, что эта база данных может помочь Украине легче идентифицировать погибших, чем пытаться сопоставить отпечатки пальцев.

Также он обратил внимание, что технология Clearview может быть использована для воссоединения беженцев, разлученных со своими семьями, выявления российских оперативников и помощи правительству в борьбе с фейковыми сообщениями в соцсетях о войне.