В ГСЧС уточнили количество пострадавших в результате обвала киоска в Харькове

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Всего пострадали трое людей

В результате разрушение кровли торгового павильона в Харькове 11 января пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как отмечается, всех пострадавших направили в больницу.

"По уточненной информации, на месте разрушения металло-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона по адресу г. Харьков, пр. Московский, 256 пострадало 3 человека. Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 20:57, спасательные работы завершены. От ГСЧС привлекалось 45 горноспасателей и 11 ед. техники.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Напомним, в Харькове 11 января произошло разрушение кровли торгового павильона. Сначала сообщалось, что в результате инцидента пострадали четверо людей. По данным местных СМИ недостроенный киоск обрушилась под давлением снега.

Ранее в результате взрыва в Фастове частично обвалился пятиэтажный дом. По данным спасателей, взрыв произошел на третьем этаже дома, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи.