У ДСНС уточнили кількість постраждалих унаслідок обвалу кіоску у Харкові

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Всього постраждали троє людей

Унаслідок руйнування крівлі торговельного павільйону у Харкові 11 січня постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Як зазначається, усіх постраждалих направили до лікарні.

"За уточненою інформацією, на місці руйнування металево-каркасних конструкцій недобудованого торгівельного павільйону за адресою м. Харків, пр. Московський, 256 постраждало 3 особи. Їх доправлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на 20:57, рятувальні роботи завершено. Від ДСНС залучалось 45 рятувальників та 11 од. техніки.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові 11 січня відбулося руйнування крівлі торговельного павільйону. Спочатку повідомлялося, що унаслідок інциденту постраждали четверо людей. За даними місцевих ЗМІ недобудований кіоск обвалився під тиском снігу.

Раніше в результаті вибуху в Фастові частково обвалився п'ятиповерховий будинок. За даними рятувальників, вибух стався на третьому поверсі будинку, в результаті чого обрушилися третій, четвертий і п'ятий поверхи.