ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ДСНС уточнили кількість постраждалих унаслідок обвалу кіоску у Харкові

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 21:36
У ДСНС уточнили кількість постраждалих унаслідок обвалу кіоску у Харкові
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Всього постраждали троє людей

Унаслідок руйнування крівлі торговельного павільйону у Харкові 11 січня постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України

Як зазначається, усіх постраждалих направили до лікарні.

"За уточненою інформацією, на місці руйнування металево-каркасних конструкцій недобудованого торгівельного павільйону за адресою м. Харків, пр. Московський, 256 постраждало 3 особи. Їх доправлено до лікарні", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що станом на 20:57, рятувальні роботи завершено. Від ДСНС залучалось 45 рятувальників та 11 од. техніки.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові 11 січня відбулося руйнування крівлі торговельного павільйону. Спочатку повідомлялося, що унаслідок інциденту постраждали четверо людей. За даними місцевих ЗМІ недобудований кіоск обвалився під тиском снігу.

Раніше в результаті вибуху в Фастові частково обвалився п'ятиповерховий будинок. За даними рятувальників, вибух стався на третьому поверсі будинку, в результаті чого обрушилися третій, четвертий і п'ятий поверхи.

У ДСНС повідомили подробиці вибуху на шахті в Дніпропетровській області Заблукалий в Карпатах на Різдво турист знайшовся
Новини України ХарківДСНСХарківобвал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся