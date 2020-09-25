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У ДСНС уточнили інформацію по кількості курсантів на борту АН-26

Чугуїв, П'ятниця 25 вересня 2020 23:57
У ДСНС уточнили інформацію по кількості курсантів на борту АН-26
Фото: місце події (facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Инна Собора

На борту військового літака АН-26, який розбився в Харківській області, перебувало не 28, а 27 людей. Тривають пошуки трьох людей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Одного курсанта не допустили до виконання польоту.

"За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки трьох осіб тривають", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, аварія літака сталася ввечері 25 вересня на відстані близько 2 км до військового аеропорту, коли АН-26 Збройних сил України заходив на посадку.

Спочатку повідомлялося, що під час авіакатастрофи на борту був 21 курсант та 7 офіцерів.

РБК-Україна писало, що перед аварією пілот повідомляв про відмову лівого двигуна.

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