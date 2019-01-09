На шахте Донецкой области произошел пожар

Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Пожар произошел в подсобном помещении шахты "Котляревского"

В подсобном помещении шахты "Котляревского" в Покровском районе Донецкой области сегодня утром, 9 января, произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.

Сообщается, что 9 января в 10:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на шахте "Котляревского" предприятия "Селидовуголь" в Покровском районе Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения девятого Государственного пожарно-спасательного отряда.

Установлено, что пожар произошел в подсобном помещении шахты. Пожар был локализован в 11:06 и в 12:00 - ликвидирован. Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.

Напомним, ранее в Мирнограде Донецкой области на территории шахты произошел пожар. На месте спасатели установили, что загорелись помещения на 4 этаже 5-этажного здания.

На шахте "Гвардейская" в Кривом Рогепроизошла авария, в результате которой погиб горняк.